Lõuna-Koreas valmis maailma esimene vesinikul toimiv asula

Vesinikul töötav asum

Tõhus ja keskkonnasõbralik meetod energia muundamiseks

Kolm konteinerisuurust kütuseelementi, mis on paigutatud kompleksi katusele, toodavad igas tunnis 1,31 megavati võimsusel elektrit, kasutades 51 kg vesinikku. See on piisav energiahulk, et varustada nelja inimese majapidamist elektriga ühe terve kuu vältel.