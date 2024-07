NEW SCIENTIST Idufirma teeb nüüd õhusaastest puhast lehmavaba võid

Lehmal pole sünteetilise võiga enam mingit pistmist. Foto: Werner / Pixabay

Alexanderi sõnul võiks Savori alternatiivne rasv asendada ka teisi toidu koostisosi, sealhulgas palmiõli ja kookosõli, mis on troopilistes riikides metsade hävitamise põhjuseks.

Alexander tunnistab siiski, et avalikkuse veenmine sünteetiliste rasvade oma toidulauale lisamiseks võib olla päris keeruline, eriti just kunstlike transrasvade skandaalide järel: «Me tahame suhelda inimestega ja selgitada, miks me arvame, et see on planeedile hea.»

Eelmisel aastal avaldatud analüüs, mille kaasautor oli Alexander, viitas sellele, et sünteetiliste rasvadega võib vähendada vähem kui pool põllumajandussüsteemides valmistatud rasvade süsinikujalajäljest.

Kui sünteetiliste rasvade tootmine toimub taastuvenergia abil ja kasutab toormena õhust püütud süsinikku, võib see olla «oluliselt parem kui miski, mida me täna põllumajanduses teeme,» ütleb Stanfordi ülikooli teadlane Steven Davis, kes on sellega seotud uuringu juhtiv autor.

Mittetulundusorganisatsiooni Alliance to Feed the Earth in Disasters (AFED) esindaja Juan García Martínez kommenteerib, et Savori sünteetilise rasva tootmise protsess võiks «valmistada suuri toidukoguseid, vältides samal ajal traditsioonilist põllumajandust ohustavaid riske, nagu kliimamuutused, keskkonna halvenemine, patogeenid ja kahjurid.»

Algselt populaarteaduslikus ajakirjas New Scientist avaldatud artikkel ilmub Postimehes väljaande loal. Inglise keelest tõlkis Kaido Einama.