Need linnud põrutavad eluga riskides otse tormi keskmesse – miks nad seda teevad?

Julged merelinnud on õppinud kasutama orkaanide pöörast jõudu. Nad otsivad üles ookeanil möllavad tormid, et neid enda kasuks pöörata. See on esimene kord, kui sellist käitumist on vaadeldud, ja nüüd paneb see teadlasi mõtlema, kas see on lindude maailmas laiemalt levinud.