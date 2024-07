Osta ära Sauruse skelett läheb oksjonile – neid on ennegi müüdud ja vaata, millise raha eest

Sotheby'si ülemaailmse teaduse ja popkultuuri juhi Cassandra Hattoni sõnul tähistab Apex äärmiselt olulist verstaposti, sest see on lihtsalt üks parimaid fossiile, mis on kunagi välja kaevatud. Hiiglaslik stegosauruse skelett on kõige terviklikum ja paremini säilinud eksemplar täies suuruses, kuna see sisaldab 254 fossiilset luuelementi 319st. «Stegosaurus on üks maailma tuntumaid dinosauruse liike, mille ainulaadne siluett on põlvkondi paelunud ja vaimustanud,» ütles Hatton.