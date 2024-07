Vesinikku neelav väikelennuk tegi kaugusrekordi

Sertifitseerimine ja tulevikuplaanid

Vesiniku tulevik lennunduses

Joby usub, et see oli esimene vedelal vesinikul töötava VTOL-i lend – seega on rekord saavutatud vaikimisi. Joby on öelnud, et fikseeritud tiivaga vesiniklennuk nagu H2Fly HY4 võiks tulevikus saavutada üle 1500 km ulatuse.