See masin püstitas pöörase kiirusrekordi: 635 266 km/h – loe, millega tegu

29. juunil registreeriti sondi liikumiskiirus 635 266 kilomeetrit tunnis, mis on teine kord, kui see saavutas sellise kiiruse, alates satelliidi käivitamisest 2018. aastal. Tegemist on umbes 500 korda kiirema kiirusega kui helikiirus.

Sondi kiirust tahetakse veelgi suurendada, sest 2025. aastal, kui see jõuab Päikesele kõige lähemale, on tippkiiruseks eeldatavasti 692 000 km/h (430 000 mph). See on piisav kiirus, et jõuda Washingtonist Tokyosse vähem kui minutiga.

Selliste uskumatute kiiruste saavutamine sõltub ajastusest ja hoovusest. Kui Parkeri päikesesond tiirleb ümber Päikese, joondub ta Veenuse orbiidile, kasutades liikuva planeedi gravitatsiooni, et tekitada omamoodi gravitatsioonijõul põhinev katapult.

Sond jõuab lõpuks Päikest ümbritseva ülikuuma plasma keerlevale massile üsna lähedale ja teeb seal hulga erinevaid mõõtmisi, mis aitavad parandada meie teaduslikku arusaamist Päikese kroonist. Kosmoseaparaat kogub kokku väga väärtusliku andmepanga, mida me maapinnalt kätte ei saa. Nagu NASA avaldatud aegvõtete põhjal on näha, on tegemist vaatemängulise möödalennuga.

Parker on nüüdseks lõpetanud oma 20. lähilennu, jõudes 7,26 miljoni kilomeetri kaugusele ioniseeritud gaasikihist, mida nimetatakse Päikese pinnaks. Lõpuks peaks ta jõudma 6,12 miljoni kilomeetri kaugusele.

Ja muidugi peab sond olema piisavalt vastupidav, et taluda mitte ainult neid tohutuid kiirusi, vaid ka meeletut kuumust ja kiirgust. Kosmoseaparaadi kaitseks on 11,4-sentimeetrine (4,5-tolline) süsinikkomposiitkilp, mis peab vastu peaaegu 1371 kraadile Celsiuse järgi (2500 kraadi Fahrenheiti järgi).

Chicago ülikooli emeriitprofessor Eugene Parker külastab tema nime kandvat kosmosesõidukit NASA Parker Solar Probe. Johns Hopkinsi rakendusfüüsika laboratooriumi puhtaimas ruumis Marylandi osariigis Laurelis, kus sond projekteeriti ja valmistatati, osutavad insenerid instrumentidele, mis koguvad andmeid, kui sond kulgeb otse läbi Päikese atmosfääri. Foto: NASA / Johns Hopkins APL / Ed Whitman

Kiireima inimese loodud objekti tiitlit ei võeta Parkeri päikesesondilt tõenäoliselt niipea ära ja kui see rekord lõpuks uuesti puruneb, siis võtab selle enda nimele suure tõenäosusega mõni teine kosmoseaparaat. Kunagi arvati rekord olevat tuumakatsetuste puurkaevu kattekaane nimel, mis pärast pommi maa-alust lõhkamist paiskus kosmosesse hinnanguliselt 240 000-kilomeetrise tunnikiirusega.

Parkeri oluline teaduslik töö jätkub, samuti jätkab see oma rekordite ületamist. Arengutega saab kursis olla NASA ametlikul veebilehel.