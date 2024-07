ESIMEST KORDA MAAILMAS Särtsuautode parv aitas üleval pidada voolu kaotanud elektrivõrku

Elektriautod toitsid võrku katkestuse ajal

Suur torm katkestas Canberras kümnete tuhandete kodude elektrivarustuse. Seejärel saatsid eletriautod oma akudest energiat Austraalia elektrivõrku.

Austraalia rahvusülikooli (Australian National University) juhtivteadur dr Bjorn Sturmberg märkis, et see on esimene kord maailmas, kui selline sõiduki-võrgu reaktsioon hädaolukorras on aset leidnud. Ta lisas, et see näitab, kuidas elektriautod võivad pakkuda vajalikku varutoidet sellises hädaolukorras.

Sturmberg selgitas, et neil on Canberra piirkonnas 51 elektriautot, mis jälgivad võrku alati, kui nad on laadimisjaamades ühendatud, ja suudavad kiiresti pakkuda lühikesi energiasüste, kui riiklik võrk äkitselt võimsust kaotab. Need on sisuliselt suured akud ratastel.

Elektriautod laadisid end võrku tühjaks

Katkestuse ajal oli Canberra erinevates kohtades laadimisjaamadesse ühendatud 16 elektriautot. Uurija sõnul hakkasid need sõidukid kohe pärast katkestust võrku energiat tarnima, nagu need on programmeeritud tegema. Kokku pakkusid nad riiklikule võrgule 107 kilovatti tuge.

Sturmberg selgitas, et 105 000 sõidukit, mis sel viisil reageeriksid, kataksid täielikult Canberra piirkonna ja Uus-Lõuna Walesi hädaolukorras vajaliku elektrivarustuse. Võrdluseks: Austraalias müüdi eelmisel aastal alla 100 000 elektriauto.

«Sündmus, mis toimus veebruaris, oli esimene test meie sõidukite ja laadijate jaoks,» selgitas uurija.

Sõidukid pakkusid energiat kümme minutit

Tiim usub, et on palju teha, et tasakaalustada suurenenud elektrisõidukite laadimist võrgu turvalisusega. Ka võib autoomanike sõidukite üheaegne laadimine õhtul koju jõudes võrgule lisakoormuse panna.

Sturmberg rõhutas, et veebruari hädaolukorras jätkasid mõned sõidukid laadimist ka pärast kümneminutilist energia pakkumist. Sellises olukorras ei oleks suurt kulu või ebamugavust, kui laadimine tunni või kahe võrra edasi lükata.

Electric Vehicle Councili energia ja infrastruktuuri juht Ross De Rango ütles ABC-le, et sõiduki-võrgu tehnoloogia on Austraaliale suur võimalus, mis võib vähendada elektriarveid ja aidata sulgeda kivisöe- ja gaasijaamad kiiremini. De Rango kinnitas, et tulevikus ei nähta olukorda, kus keegi saaks tarbija autost energiat ilma tema nõusolekuta. See tarbijakaitse tase on tegelikult sisseehitatud juba baastasemel – sest just juht otsustab, kas auto on ühendatud või mitte.