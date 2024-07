Loe, millal on suhte jaoks kasulik, et paar lahus magaks

Michael Solender ja tema abikaasa on koos olnud 42 aastat. Esimesed 10 aastat magasid nad samas voodis, kuid pärast seda hakkasid nad magama eraldi tubades. Nende eraldi magamise põhjuseks oli Michaeli krooniline ja tugev norskamine, mis lõpuks viis uneapnoe diagnoosi ja CPAP-masina (ülerõhuravi seade) kasutamiseni.

Kuigi masin kõrvaldas norskamise, magavad nad jätkuvalt eraldi, sest nende temperatuuritunnetus on erinev. Michaelil on öösiti tavaliselt palav, samas kui tema abikaasal on külm.

Solender, 66, selgitas, et eraldi tubades magamine aitab säilitada tervislikuma ja parema suhte. Tema sõnul ei ole selles midagi häbiväärset ega stigmatiseerivat.

Norskamine, erinevused komfortsetes temperatuurides, öine võitlus teki pärast ja voodis vähkremine on sageli põhjused, miks partnerid magavad eraldi. Teised põhjused võivad olla haigus, erinevad töövahetused ja erinevad magamaminemis- ja ärkamisajad.

Üle kolmandiku ameeriklastest ütles Ameerika Uneakadeemia (American Academy of Sleep Medicine) uuringu kohaselt, et nad magavad mõnikord või pidevalt teises toas, et kohanduda oma voodipartneriga. Tavaliselt on need mehed, kes suunduvad diivanile või külalistetuppa.

Võib-olla üllatuslikult teevad seda rohkem nooremad inimesed, mitte vanemad.

Dr. Seema Khosla, kopsuarst ja akadeemia pressiesindaja, märkis, et täiskasvanute jaoks on piisav uni, mis on tavaliselt seitse kuni kaheksa tundi, oluline tervete suhete jaoks.