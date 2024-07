2 igast kolmest päikese- ja tuulepargist rajatakse just sellesse riiki

Ameerika Ühendriikide mõttekoja Global Energy Monitor (GEM) raporti kohaselt rajab Hiina 339 gigavati (GW) ulatuslikke tuule- ja päikeseelektrijaamu, mis moodustab 64% kogu maailma mahtudest. See on enam kui kaheksa korda suurem projektimaht kui teisel kohal oleval USA-l, kus ehitatakse 40 GW võimusesz päikse ja tuulejaamu.

Sidneys baseeruv mõttekoda Climate Energy Finance teatas eelmisel nädalal: Peking on teel, et saavutada oma 2030. aasta eesmärki – paigaldada 1200 GW võimsuses tuule- ja päikeseenergiat – juba sellel kuul, mis on kuus aastat enne tähtaega.