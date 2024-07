PÖÖRANE VÄRK Saksa biolooogid: mõõtsime nahtkiirte südamerütme ja tulemused on šokeerivad

Ärkvel päevasel ajal

Uurimisrühma, kuhu kuulusid ka Šveitsi Lume- ja Laviiniuuringute Instituudi ning Freiburgi Ülikoolipere liikmed, avastas, et nahkhiirte südame löögisagedus ulatub lennu ajal umbes 900 löögini minutis. Signaali analüüsinud Keicheri sõnul kõlas see nagu üksainus pinisev kõrge toon.

Unikaalsete südamelöögisalvestuste abil avastasid teadlased põnevaid strateegiaid, mida nahkhiired kasutavad oma energiatarbimise tasakaalustamiseks erinevatel aastaaegadel. Nad leidsid, et isased nahkhiired tarbivad suvel kuni 42% rohkem energiat kui kevadel. See on peamiselt tingitud sellest, et kevadel lähevad nahkhiired päevasel ajal lühiajalisse tardmusunne (ingl k torpor) energiasäästuseisund, kus südame löögisagedus võib langeda kuni kuue löögini minutis. Selgus, et kevadel suudavad nahkhiired oma südame löögisagedust kiiresti tõsta, saavutades 900 lööki minutis vaid mõne minuti jooksul.

Teadlasi üllatas, et isased nahkhiired ei kasutanud suvel üldse tardmusund. Keicher selgitas, et soojematel kuudel, kui toitu on külluses, püsivad isased päeval ärkvel, et investeerida energiat sperma tootmisse, et olla sügisel valmis paaritumiseks. Suvel jahivad isased nahkhiired energiakulu taastamiseks kaks korda kauem kui kevadel ja söövad öö jooksul kuni 33 juunipõrnikat või üle 2500 sääse.

Uurimistulemused on andnud uusi teadmisi nahkhiirte energiasäästustrateegiatest ja ellujäämisviisidest. See aitab paremini prognoosida, kuidas üha ekstreemsemad temperatuurikõikumised või muutused toidukättesaadavuses mõjutavad nende elu ja ohustavad neid.

Uuringu vanemautor, MPI-AB teadlane Dina Dechmann ütles, et kõik nahkhiireliigid on Saksamaal kaitse all ja mõned neist on väljasuremisohus. «Tavauuringud, mis vaatlevad loomade käitumist ja nende kohanemist keskkonnaga, aitavad teadlastel välja töötada kaitsemeetmeid.»

YouTube'i video nahkhiirte südamelöökide salvestusega: