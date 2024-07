LÕPUKS! Briti valitsus Ukrainale: jah, te võite meie StormShadow rakette Venemaa pihta tulistada

Storm Shadow rakett, Prantsusmaal tuntud kui SCALP, on õhust käivitatav tiibrakett, mille arendas 1990ndate lõpus ja 2000ndate alguses mitmeriiklik ettevõte MBDA. See rakett võeti peamiselt kasutusele Suurbritannia Kuninglike Õhujõudude (Royal Air Force) ja Prantsusmaa Õhujõudude (French Air Force) poolt. Rakett on tuntud oma täpsuse poolest fikseeritud, kindlustatud sihtmärkide tabamisel ning sisaldab täiustatud juhtimissüsteeme, mis kasutavad GPS-i ja maastikuandmeid, võimaldades tõhusalt tegutseda erinevates ilmastikutingimustes.

Raketi ulatus on umbes 560 kilomeetrit, mis võimaldab seda käivitada kaugel vaenlase õhukaitsest. Seda saab kasutada mitmete lennukitüüpide poolt, sealhulgas Eurofighter Typhoon, Tornado, Mirage 2000 ja Rafale, ning see on varustatud võimsa tandem-lõhkepeaga, suurendades selle tõhusust konfliktitsoonides nagu Iraak ja Liibüa.

Storm Shadow variandid hõlmavad Black Shaheen’i AÜE jaoks, kohandatuna vastavusse rahvusvaheliste lepete piirangutega, ning MdCN (Naval Cruise Missile) Prantsuse sõjalaevadele. Täiustatud SCALP-NG variandil on parendatud ulatus ja sihtimisvõimed.

Alates 2023. aasta maist on Suurbritannia korduvalt teatanud Storm Shadow rakettide tarnimisest Ukrainale laiemate relvapakkumiste raames. See on olnud osa rahvusvahelisest sõjalisest toetusest, tagades järjepidevuse ülemaailmsetes kaitseabistrateegiates.