Tallinnas tunnustati maailma parimaid arvutiteadlasi

Laureaat Ryan Williams sõnas, et ta oli üsna šokeeritud, kui sai teada, et sel aastal saab tema Gödeli auhinna: «Ei oodanud, et pälvin oma töö eest sellise tunnustuse ja kindlasti ei ole ma teinud teadustööd lootuses auhinda võita. Minu eesmärgiks on olnud paremini mõista keerulisi arvutusi ning selle suuri probleeme, näiteks nagu P vs NP. On suur õnn teha tööd, mida võetakse tõsiselt ja mida edasi arendatakse. See on väga rahuldust pakkuv.»