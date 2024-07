Alpide liustikest sulab välja omaaegsete rändurite ja asukate lugusid – ja seda on palju

Šveitsi teaduste akadeemia andmetel on riik kaotanud aastatel 2022 ja 2023 kümme protsenti oma liustike kogumahust. See on toonud kaasa unikaalsete esemete avastamise, mida mõnikord võetakse mälestuseks kaasa.

Üks selline leid oli puust kuju, mis peaaegu kahe aastakümne jooksul kaunistas ühe mägironija elutuba, enne kui muuseumikuraator Pierre-Yves Nicod selle kohta teada sai. Kuigi alpinist oli kuju tänapäevaste puhastusvahenditega töödelnud, mis võis seda kahjustada, suutsid arheoloogid selle siiski dateerida rauaajastu algusesse.

Üks liustikest väljasulanud leid oli puukuju, mis võib olla religioosne ese, kuid seda on raske öelda. Foto: Morgan McFall-Johnsen

Valais'i ajaloomuuseum, mis asub Siioni linnas, on saanud jääaja arheoloogia uue teadusharu eesrindlikuks keskuseks. Muuseum on isegi saatnud oma esemeid rändnäitusele. Kuid väljakutseid on palju, kuna esemete päritolu ja otstarbe kohta puuduvad vihjed nagu ehitised või iidsed linnad.

Mõned leiud, nagu näiteks pulgad, mis on pärit mäetippude vahelisest kurust, on täielikud mõistatused. Kohalik arheoloog Romain Andenmatten usub, et keldid kasutasid neid üle liustike suunavate teejuhtidena. Kuid paljud esemed, sealhulgas väike puust kuju, mille otstarve on teadmata, on endiselt saladuseks.

Teadlased uurisid kõiki neid pulgakesi, mis pärinevad ühest mäekurust. Foto: Morgan McFall-Johnsen

Arheoloogid on lahendanud ühe varaka ränduri mõistatuse, kelle uhke riietus ja erinevatest piirkondadest pärit esemed viitavad kaupmehe staatusele. Kahjuks hukkus ta tõenäoliselt õnnetuse tagajärjel liustikku kukkudes.

Liustikest leitud esemed võivad kanda endas ammu hääbunud haigusi nagu must katk, mistõttu peavad arheoloogid olema ettevaatlikud. On teada, et mõned piirkonnad on kogenud probleeme sulavate igikeltsade tõttu vabanevate patogeenidega. Näiteks Siberis, kus Siberi katk nakatas kümneid inimesi.

Liustikuarheoloogia on keeruline ja aeganõudev töö. Foto: Sophie Providoli

Arheoloogid jooksevad ajaga võidu, et päästa võimalikult palju esemeid enne nende lagunemist. Selleks on loodud rakendus, mille abil saavad matkajad oma leidudest teatada. Andenmatteni sõnul on umbes pooled teatatud leidudest olnud huvitavad arheoloogilised avastused.

Liustikuarheoloogia on keeruline ja aeganõudev töö, kuid see pakub põnevaid avastusi, mis valgustavad meie ajaloo varjatud nurki. Nagu Andenmatten ütleb: «Liustikuarheoloogia on nagu nõela leidmine jäämäelt.»