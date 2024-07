Kaks lõvi sooritasid rekordilise 1,5 kilomeetri pikkuse ujumisretke

Braczkowski sõnul on asjaolu, et Jacob ja tema vend Tibu on suutnud nii kaua rahvuspargis ellu jääda, hoolimata märkimisväärsest inimsurvest, sealhulgas suurest salaküttimisest, on juba iseenesest saavutus.

Braczkowski uurimistöö on näidanud, et looduspargis on lõvide populatsioon viimase viie aasta jooksul vähenenud poole võrra, mis on tingitud mitmest tegurist, sealhulgas inimtegevusest põhjustatud kahjustustest, nagu salaküttide poolt mürgitamine ja elektrilöögid pargis asuvalt aialt.

Tema sõnul on see mõju olnud eriti tõsine pargi emalõvidele.

Jacob ja Tibu. Foto: Alexander Braczkowski

Sealses asurkonnas on kaks isast ühe emase kohta, mistõttu kahtlustatakse, et need lõvid ujusid üle Kazinga kanali, otsides emaseid loomi.

«Konkurents emalõvide pärast on pargis karm, ja nad kaotasid ujumisele eelnevatel tundidel emaste pärast peetud võitluse, seega on tõenäoline, et duo asus riskantsele teekonnale, et jõuda teisel pool kanalit asuvate emaste juurde,» ütles Braczkowski.

Kuigi suured kaslased on tuntud oma ujumisoskuse poolest, on Aafrika lõvide pikamaaujumine uus ja põnev avastus, mis võib aidata kaasa nende kaitsele ja säilimisele. Uurimisrühma töö jätkub, et paremini mõista nende muljet avaldavate loomade käitumist ja kohandumist muutuvate keskkonnatingimustega.

Uurimus on avaldatud ajakirjas Ecology and Evolution.