VAATA VIDEOT Unustage anduritega häiresüsteemid – wifi signaalid annavad koju tunginutest märku

Meie kodud on juba täis nähtamatuid Wi-Fi signaale, mis ühendavad meie telefone, sülearvuteid, lambipirne, külmikuid ja kõike muud, mida tänapäeval saab «targaks» muuta. Kuigi me ei näe ega tunne neid signaale, jätame nendele jälje, kui liigume mööda maja.

Huvitaval kombel on hiljutised uuringud näidanud, et spetsiaalseid algoritme saab kasutada peegeldunud Wi-Fi signaalide analüüsimiseks ja inimese tuvastamiseks ruumis, isegi läbi seinte. Edusammud on võimaldanud eristada inimesi nende pikkuse, kehatüübi või isegi kõnnaku järgi ning loendada kuni 20 inimest ühes ruumis.

Nüüd kasutab Hollandi idufirma Gamgee seda tehnoloogiat tarbekaupades. Wi-Fi koduvalvesüsteem koosneb komplektist ruuteritest, mis moodustavad võrgustiku, tagades esmalt usaldusväärse internetiühenduse kogu majas. Kuid teine ​​peamine funktsioon on see, et need suudavad seejärel tuvastada liikumist sisseehitatud algoritmide abil.

Kuidas süsteem töötab

Ettevõtte sõnul võtab süsteemil õppimine aega kaks nädalat, mille jooksul see õpib ära tundma elanike, tavaliste külaliste, isegi laste ja lemmikloomade kehamustreid. Pärast seda teavitab süsteem kasutajat tundmatust liikumisest, võimaldades neil uut külalist märgistada – või hoiatades potentsiaalsest sissetungijast, isegi konkreetse toa või majaosa järgi. Veel üks kasutusjuht, mida meeskond uurib, on eakate inimeste liikumise jälgimine nende kodudes ja pereliikmete teavitamine kukkumise korral.

Süsteemi saab juhtida rakenduse kaudu, kusjuures tuvastussüsteemi saab kasutada pidevalt või ainult siis, kui kodust lahkutakse. Keegi ei pea endaga Wi-Fi seadmeid kaasas kandma – kõik toimub samade signaalide abil, mis voogedastavad teie Netflixi.

Privaatsus ja turvalisus

Kuigi see võib privaatsuse seisukohast tunduda pisut häiriv, väidab Gamgee, et kõiki liikumisandmeid töödeldakse ja salvestatakse ruuterites endis, mitte pilves. Sellegipoolest võib mõte, et saaksite vaadata «liikumisajalugu,» sealhulgas millised pereliikmed millistesse tubadesse ja kui kauaks läksid, tunduda veidi häiriv.

Gamgee Wi-Fi koduvalvesüsteem otsib praegu rahastust Indiegogo platvormil, kus 320 USA dollari eest saab kolmest ruuterist koosneva komplekti või 374 dollari eest nelja ruuteriga komplekti. Kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks kauba väljasaatmine algama jaanuaris 2025.