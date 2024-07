JALGRATTAID SAAB JÄTKUVALT LEIUTADA: see on kulla võitnud kahe ketiga jalgratas – milleks selline?

WBR väidab, et nende Buffalo Bicycle on tugevaim saadaval olev jalgratas, mis peab vastu maapiirkondade maastikele. Selle jalgratta ümberkujundamist ei võetud pinnapealselt: Buffalo S2 Utility nimeline süsteem kujutab endast kaht tavalist ketti, hammasrattaid, lihtne käiguvahetajat ja pedaale, mis on ümber konstrueeritud üsna haruldaseks kahekäiguliseks jõuülekandeks.

Esimene mõte, mis kaheketilist süsteemi vaadates pähe tuleb, on: Miks??! Näib, et see paigutus toob kaasa lisakaalu ja keerukust, lisaks ka tarbetu katkimineku ohu, lihtsalt et eirata tavalist käiguvahetajat ja tagumiste hammasrataste paigutust.

See on tööstusriikide esmane mulje arengumaade lahendusest. Kuigi see võib olla õiglane küsimus linnasõidu rattale, mis on suunatud Põhja-Ameerika või Euroopa tarbijatele, ei vasta see arusaam jalgrattale, mis on spetsiaalselt ehitatud eriti vastupidavaks igapäevaseks tööloomaks nagu Land Cruiseri iidsem ja robsutsem mudel neile, kes ei saa endale uut ja udupeent Land Cruiserit lubada.

Jalgrattad seal, kus liikumine on raske