NASA: just nii me hävitamegi rahvusvahelise kosmosejaama ISS

Pärast pensionile jäämist 2030. aastal saab ligi 450 tonni kaaluvast kosmosejaamast kõige suurem asi, mis kunagi kosmosest tagasi tuuakse. NASA plaanib seda teha võimalikult ohutult, et kolakas kellelegi pähe ei kukuks.

Rahvusvahelisel kosmosejaamal (International Space Station ehk ISS) on jäänud vaid mõned aastad enne pensionile jäämist. Rohkem kui 20 aastat on kosmosejaam olnud astronautide koduks madalal Maa orbiidil ligi 400 kilomeetri kõrgusel, kuid varsti kohtub see oma saatusliku lõpuga, sukeldudes atmosfääri ja jättes endast maha ainult väikesed killud ikoonilisest pärandist.

Midagi jõuab ka maapinnani

NASA on välja töötamas plaani, et tuua ISS orbiidilt alla 2030. aastal, saates selle läbi Maa atmosfääri, kus enamik jaamast põleb ära taassisenemise kuumuses. Siiski jõuab nii suure rajatise põledes midagi lõpuks ka maa- või ookeanipinnani.

Kosmoseagentuur koos oma rahvusvaheliste partneritega on vaaginud mitut võimalust ja kitsendanud neid variante lähtuvalt teostatavusest ja kuludest. Pärast aastatepikkust pingutust otsustas NASA pöörduda erasektori poole, et projekteerida kosmoseaparaat, mis viiks kosmosejaama oma tulisesse surma.

Hingematvad vaated kosmosejaama pardalt, mida varsti enam ei näe. Kuid ISSi orbiit jääb vabaks, kuhu ilmselt tulevad peagi asemele erakosmosejaamad. Foto: ISS/NASA/SWNS/Scanpix

ISS on suurim inimese loodud struktuur kosmoses, ulatudes 109 meetri pikkuseni – umbes sama suur kui jalgpalliväljak. See saab olema suurim objekt, mis kunagi Maale tagasi tuuakse. ISSi allatoomine ei ole lihtne ülesanne ja selle tagamine, et järelejäänud osad maanduksid kaugel asustatud piirkondadest, ongi suurim väljakutse.

Jaam laguneb ka kosmoses