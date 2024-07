ETTEAIMATAV ÜLLATUS Kaalulangetusravimid vähendavad selle ülekaalust tuleneva tapva haiguse riski

Kolmteist tüüpi vähki on määratletud rasvumisega seotud vähkidena (OAC): sapipõievähk, meningioom, pankreasevähk, maksavähk, munasarjavähk, kolorektaalvähk, hulgimüeloom, söögitoruvähk, endomeetriumi vähk, maovähk, rinnavähk, kilpnäärmevähk ja neeruvähk. Rasvumine ja 2. tüübi diabeet käivad sageli käsikäes ning patsientidele määratakse GLP-1RA ravimeid, et ravida üht või mõlemat seisundit. Levinud GLP-1RA ravimid on semaglutiid (Ozempic, Wegovy), liraglutiid (Saxenda, Victoza) ja dulaglutiid (Trulicity).