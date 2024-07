Sovjetiaegne Mango on 532 mm pikk, pikkuse ja läbimõõdu suhtega 17:1. Kogu mürsu kaal on 20,4 kg, asi ise kaalub 4,85 kg ja koos mürsku hoidava konteineriga (ingl. k sabot) 7,05 kg. Mango on tuntud oma muljetavaldava esialgse kiiruse poolest, mis on 1700 m/s, ning tekitab rauast väljumisel energia 7,1 MJ.

Läbistamisvõime poolest suudab Mango mürsk läbistada 2000 meetri kaugusel 60° nurga all 230 mm-se ja samal kaugusel 0° nurga all 520 mm-se standardterase. Kuigi seda laskemoona on laialdaselt kasutatud, asendatakse see järk-järgult uuemate mudelitega nagu 3BM59/60.

Rosoboronexporti tegevjuht Aleksandr Mihejev lisas: «Järjekordne oluline verstapost Venemaa-India koostöös, mis on kooskõlas Make In India ja iseseisva India algatustega, on saavutatud. Rosoboronexport on rajanud Indiasse vajalikud tootmisvõimalused Mango tankimürskude tootmiseks, mis võimaldab India poolel omandada see üleviidud tehnoloogia ja alustada tootmist.»

Venemaa aina ulatuslikumaks muutuv sõjaline koostöö Indiaga on kõhedusttektivalt ohtlik ja osutab tõsiasjale, et Putin on loomas üleilmset tööstuspartnerite võrgustikku, millega tagada oma mobilisatsiooniarmeele mistahes relvi ja moona – peaasi, et neid on palju.