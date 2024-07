Vaata otse Ariane uus kosmoserakett stardib täna – vaata, mis saama hakkab

ESA on juba pikka aega oodanud Ariane 6 orbiidile saatmist. See oli algul kavandatud teha umbes 15 aastat tagasi, et asendada oma tööhobust Ariane 5, ja pidi startima 2020. aastal, kuid tänaseni on see veel startimata, kuigi Ariane 5 läks aasta tagasi pensionile.

See olukord muutub täna, kui esimene Ariane 6 peaks Lõuna-Ameerikas startima. Lennu kestus on eeldatavasti kaks tundi, 51 minutit ja 40 sekundit ning lend on maksimaalselt koormatud.

Foto: ESA

Eesmärk on viia erinevad saadetised orbiitidele ja vähendada kosmoseprügi hulka.

Lisaks kannab Ariane 6 endaga 11 rahvusvahelist tarbekoormat. Nende seas on mitu satelliiti, eksperimendid, mis jäävad raketi pardale kogu missiooni vältel, et saata tagasi telemeetriaandmeid, ning kaks kapslit, mis on mõeldud tervelt Maa atmosfääri tagasitoomiseks.

Üks neist on Nyx Bikini, mis saadab tagasi andmeid, mis aitavad inseneridel ehitada efektiivsemaid sisenemiskapsleid. Teine on SpaceCase SCX-01, mis kasutab tavapärase fenoolplasti asemel süsinikvaigust valmistatud kuumakilpi. Tootjate sõnul võimaldab see vaik nii kapsli struktuuris kui ka kilbis vähendada kaalu ja suurendades tugevust.

Ariane 6 esimese lennu ajakava ja jälgimise infograafika. Foto: ESA

ESA teatel toimub Ariane 6 esimene lend keskmise kandevõimega kanderaketi A62 konfiguratsioonis, mille esimesel astmel on kaks tahke kütusega kanderaketti. Koos Vulcain 2.1 vedelat vesinikku ja hapnikku põletava mootoriga annavad need 63 meetri pikkusele raketile stardiplatvormilt väljudes kokku 350 tonni tõukejõudu. Pärast eraldumist süütab teine aste oma Vinci-mootori, mis saadab selle ja kuni 10 350 kg kaaluva kasuliku koormuse madalale Maa orbiidile.

Kui lend on edukas, võib Ariane 6 viia Euroopa raskete kanderakettide võimekuse uuele tasemele, võimaldades aastas teha kuni 11 lendu, mis on odavamad kui Ariane 5 lennud. Siiski võib see olla liiga vähe ja liiga hilja, kuna SpaceX lennutab regulaarselt suurema kasuliku koormusega rakette madalamate kuludega ja paljud teised ettevõtted püüavad nende korduvkasutatavaid kanderakette jäljendada.

Kui soovite Ariane 6 starti oma silmaga näha, saate otseülekannet jälgida ESA Web TV vahendusel.