USA müügiautomaatidest saab nüüd ka seda tapvat kraami

Tegemist ei ole tavapäraste müügiautomaatidega. American Rounds väidab, et need on «nutikad jaemüügi automatiseeritud laskemoonajaoturid».

«Nutikatel jaemüügi automatiseeritud laskemoonajaoturitel,» seisab ettevõtte veebisaidil, «on sisseehitatud AI-tehnoloogia, kaardiskannimisvõimalus ja näotuvastustarkvara.» Veebisaidil lisatakse, et American Rounds on jaemüügi laskemoona tehnoloogia esirinnas ja pidevas arengus, et kaasata uusimaid edusamme AI-s ja masinõppes.

See on veider ja ainulaadselt ameerikalik suundumus AI-tehnoloogia kõiges kasutamisel – uus vastuolulise jälgimistehnoloogia rakendamine ettevõtte poolt, millel on selge «ära torgi mind» suhtumine. Kuigi seade tekitab palju ohutus- ja eetilisi küsimusi, on enamiku inimeste esimene küsimus ilmselt: miks?

American Roundsi sõnul on peamine eesmärk mugavus. «Meie masinad on kättesaadavad 24/7,» seisab veebisaidil, «tagades, et saate osta laskemoona oma graafiku järgi, ilma et peaksite arvestama poe lahtiolekuaegade ja pikkade järjekordadega.»