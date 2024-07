AASTA MAAILMAST EEMAL Marsi-elu katsetus läbi: vapper nelik taas vabaduses

Brockwell rõhutas jätkusuutlikkuse olulisust: «Olles väga tänulik, et mul oli see uskumatu võimalus elada aasta planeetaarses seikluses põneva tuleviku suunas ja olen tänulik võimaluse eest elada kasutades ressursse mitte kiiremini, kui neid saab täiendada, ja tootes jäätmeid mitte kiiremini, kui neid saab tagasi töödelda ressurssideks.»

«Me ei saa elada, unistada, luua ega avastada märkimisväärse ajaraamiga, kui me neid põhimõtteid ei järgi. Kuid kui me seda teeme, saame saavutada ja säilitada hämmastavaid ja inspireerivaid asju, nagu teiste maailmade uurimine,» lisas ta.

Teadusohvitser Anca Selariu käsitles kinnisideed seoses Marsiga. «Miks minna Marsile? Sest see on võimalik,» ütles ta. «Sest kosmos suudab ühendada ja tuua meis esile parima. See on üks määrav samm, mille «maailmainimesed» teevad, et valgustada teed järgmiste sajandite suunas.»