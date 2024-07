SUUR LÄBIMURRE Valmis sai «inimese näoga» laborihiir – loe, mis temaga tegema hakatakse

Texase Ülikooli Tervishoiuteaduste Keskuse (The University of Texas Health Science Center) teadlased San Antonios on saavutanud selle, millega paljud varem on läbi kukkunud – loonud hiiretüübi, mille immuunvastus on identne inimeste omaga. Kuigi hiiri kasutatakse teadusuuringutes laialdaselt ja neid peetakse üheks parimaks uurimisloomaks, ei ole nad kaugeltki täiuslikud inimese asendajad. Suur väljakutse on see, et paljud hiirte geenid erinevad inimeste omast, mistõttu nende immuunsüsteem reageerib väga erinevalt.