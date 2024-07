5 kohta maailmas, kuhu tavainimest ligi ei lasta

Rajatis asub rohkem kui 100 meetri kõrgusel kalju sees ja on ehitatud nii, et see peab vastu maavärinatele, tuumarünnakutele ja merevee taseme tõusule. Samuti on see tugevalt kaitstud mikroobide ja muude soovimatute külastajate, sealhulgas inimeste eest.

Brasiilia Ussisaar

Ilha da Queimada Grande Foto: Wikimedia Commons

Ilha da Queimada Grande - tuntud ka kui Ussisaar - eraldus Brasiilia mandrist umbes 11 000 aastat tagasi, misjärel alustasid kohalikud maod oluliselt metsikumat evolutsioonilist teed kui nende mandripoolsed kolleegid. Lõpuks kujunesid neist väga ohtlikest maduist sellised, mida me praegu teame kui kuldseid odapeamadusid (Bothrops insularis), mille mürk võib sulatada inimese liha ja nahka, mille tagajärjel tavaliselt sureb inimene juba tunni aja jooksul.

Bothrops insularis Foto: Wolfgang Wuster

Legendi kohaselt oli saare viimane alaline elanik majakavaht, kelle kogu pere olevat 1920ndatel aastatel oma naabrite bothropside poolt tapetud. Sellest ajast alates on maod saare täielikult vallutanud. Mõnedes raportites väidetakse, et nüüd on igal saare ruutmeetril üks madu.

Arvestades kohaliku elustiku põhjustatud ohte, ei tahaks keegi terve mõistuse juures Ilha da Queimada Grande't külastada - isegi kui see oleks lubatud. Selgetel põhjustel on Brasiilia valitsus seega keelanud kõigil siseneda Ussisaarele, kuigi mõnedel teadlastel on lubatud madu uurida, tingimusel, et neil on kaasas arst.

Siioni Püha Maarja kirik

Siioni Maarja kiriku Seaduselaeka koopia. Foto: Wikimedia Commons

Legendi kohaselt hoitakse Etioopias Aksumis asuvas kirikus Seaduselaegast (Ark of the Covenant) milles on seadusetahvlid kümne käsuga, mille Mooses Jehoovalt sai. Selle religioosse reliikvia valvuritel on keelatud selle kõrvalt hetkekski lahkuda ja nad on väidetavalt välja õpetatud paljaste kätega tapma igaühe, kes üritab sinna siseneda.

Tõenäoliselt on Siioni Maarja kirikust leiduv austusväärne ese laeka koopia, mis võib tegelikult eksisteerida, aga ka ei pruugi eksisteerida. Kuna aga keegi käesoleval ajal elus olev inimene ei ole saanud luba kirikusse siseneda, on raske kindlalt öelda, mida täpselt seal valvatakse.