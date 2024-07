Loe, millised ohud valitsevad Pariisi olümpial

Sellest ajast alates on sõjad Ukrainas ja Gazas ning valimiste laine sel aastal, sealhulgas Prantsusmaal, suurendanud poliitiliselt motiveeritud vägivalla hirmu kõrgetasemelistel ülemaailmsetel üritustel. Olümpiamängud toimuvad Pariisis 26. juulist 11. augustini ja paraolümpiamängud 28. augustist 8. septembrini.

Saksa kindlustusandja Allianz on olümpiamängude kindlustuspartner. Teised kindlustusandjad, nagu Lloyd's of London, pakuvad samuti olümpiaürituste oma «katet».

Allianzi olümpia- ja paraolümpiakava juht Eike Buergel ütles, et ollakse teadlikud geopoliitilisest olukorrast, milles maailm on. «ROK (Rahvusvaheline Olümpiakomitee), Pariis 2024 ja riiklikud korralduskomiteed koos Prantsuse ametivõimudega rakendavad kohapealsete väljakutsete osas õigeid meetmeid.»

«Islamistlikud rünnakud on mängude suurimaks julgeolekumureks,» ütles Pariisi politseiülem eelmisel kuul. «See on nii suur üritus väga suures linnas, mida iseenesest on üsna keeruline politsei kontrolli all hoida,» ütles kindlustusandja Beazley riskijuht Andrew Duxbury.

Prantsusmaa on öelnud, et nad liigutaks avamistseremoonia eemale Seine'i jõest, kui kindel julgeolekurisk kinnitut leiab. Mais arreteeriti Saint-Etienne'i linnas mees, keda kahtlustatakse rünnaku kavandamises Islamiriigi nimel linna jalgpallistaadionil olümpiamängude ajal. Kriisijuhtimiskonsultatsioonifirma AnotherDay nõustamisjuht Adam Carrier ütles, et sellised juhtumid näitavad, et Pariisi olümpiamängude vastu suunatud oht on reaalne ja püsiv.

«Kindlustusandjad kohtusid eelmisel kuul Pariisis ROK-iga, et arutada riskimaandamismeetmeid,» ütlesid Reutersile kaks allikat. ROK ütles Reutersile saadetud e-kirjas, et riskijuhtimine oli nende töö oluline osa, vähendades tõenäosust, et ootamatud sündmused mõjutavad mänge negatiivselt.