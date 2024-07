Alkoholi segamine energiajookidega laastab aju just sel moel

Neid tulemusi tuleb veel kinnitada inimkatsetega ning tõenäoliselt esineb sugude vahel erinevusi hormoonide interaktsioonide tõttu, mida nad selles uuringus ei suutnud uurida. Kuid nende järeldused viitavad sellele, et mured energiajoogi tervisemõjude pärast on õigustatud. Alkoholiga on samuti seotud palju terviseprobleeme ning on selge, et nende kahe segamine ei ole parim idee.