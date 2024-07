Airbus hakkab Saksa sõjaväele looma sõjalisi tehiskaaslasi

Need umbes kuus tonni kaaluvad hiiglased ehitatakse Airbusi Eurostar Neo platvormi abil. «Neil on suurendatud võimekused, et püsida digitaalajastu kiire arenguga kaasas ja vastata andmeedastusmahu pidevale kasvule,» selgitas Airbus. Projekti on kaasatud ka Saksa satelliiditootjad OHB ja VKEd.

«Pärast SatcomBw 2. etapi programmi edukust, mida oleme tootnud alates 2009. aastast, tugevdab see uus leping meie strateegilist partnerlust Bundeswehriga, pakkudes neile oluliselt täiustatud turvalist sõjalise side võimekust, mis on mõeldud järgmiseks kümnendiks esirinnas olema,» ütles Airbusi kaitse- ja kosmoseosakonna tegevjuht Michael Schoellhorn.

EL töötab ka oma satelliitside süsteemi kallal

Juuni lõpus teatas Airbus uuest 900 miljoni euro suurusest hankest, järgides 2023. aasta 600 miljoni euro suurust hanget, mis on seotud teatud kosmoseprogrammidega. Thales Alenia Space teatas märtsis 1300 ametikoha, sealhulgas 1000 Prantsusmaal, kaotamisest. «Peamine selgitus on geostatsionaarsete satelliitide turu vähenemine, mis oli hiljuti keskmiselt umbes kakskümmend satelliiti aastas ja stabiliseerub nüüd umbes kümne satelliidi juures,» põhjendas Thalese tegevjuht Patrice Caine.

Madala Maa orbiidi konstellatsioonide, eriti Ameerika ettevõtte SpaceX Starlinki turuletulek on turgu seganud. Need suured satelliidid on suuremate võimekustega, kuid ka palju kallimad. Euroopa Liit töötab ka oma turvalise sidekonstellatsiooni projekti IRIS² kallal, mis ühendab geostatsionaarsed satelliidid madalal Maa orbiidil asuvatega. Pariis on juba loobunud kolmanda Syracuse IV satelliidi käivitamisest, et eraldada osa oma sõjalise side ressursse IRIS²-le.