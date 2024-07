WHO: laialt kasutatud talk võib olla vähitekitaja

«Otsus põhines piiratud tõenditel, et talk võib põhjustada inimestel munasarjavähki. See oli seotud vähiga rottidel ja tugevate mehhanistiliste tõenditega, mis näitavad talgi kantserogeenseid märke inimrakkudes,» teatas WHO Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (International Agency for Research on Cancer ehk IARC).