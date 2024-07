Avastati uus ja tohutu küberturbeoht – selle algpõhjus on väga inimlik

Üle poole miljoni kummitusdomeeni

Leidsime, et see on tavaline veebisaidi disainitoorikute puhul, kus veebisaidi esteetilised komponendid ostetakse teiselt programmeerijalt, mitte ei arendata kohapeal. Kui disainitoorik hiljem veebisaidile installitakse, ei uuendata kummitusdomeene, muutes lingid kaaperdatavaks.

Et määrata, kas kaaperdatavaid hüperlinke saab praktikas ära kasutada, ostsime 51 kummitusdomeeni, millele need suunavad, ja jälgisime passiivselt sissetulevat liiklust. Sellest tuvastasime märkimisväärse liikluse, mis tuli kaaperdatud linkidelt. Võrreldes sarnaste uute domeenidega, millel puudusid kaaperdatud lingid, sai 88% meie kummitusdomeenidest rohkem liiklust – kuni kümme korda rohkem külastajaid.

Mida saab teha?

Ettevõtete ja nende veebisaitide eest vastutavatele isikutele soovitame mitmeid tehnilisi vastumeetmeid. Lihtsaim lahendus on veebisaidi haldajatel oma veebisaite purustatud linkide osas «läbi kammida». Selleks on saadaval lugematul hulgal tasuta tööriistu. Kui leitakse mõni purunenud link, tuleb see parandada enne, kui see kaaperdatakse.