Hiinlased võtsid robotkoerad vaegnägijaile abiks

Hiina teadlased on välja töötanud robotjuhtkoera, et aidata nägemispuudega inimestel paremini liikuda. Shanghai Jiao Tongi ülikooli mehaanikainseneride teaduskonna loodud kuuejalgne robot suudab saavutada kiiruse kuni 3 m/s, kohandudes nii aeglase kõndimise kui ka kiirema sammuga. Robot kasutab kaameraid ja andureid, et reageerida ja tuvastada liiklusmärke, ning selle häältuvastuse täpsus on üle 90 protsendi.