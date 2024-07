Teadlased: ehitasime pisikese vähiravimitehase otse haige enda rakkudesse

Hiljuti avaldatud uuring käsitleb üht sellist kasutusvõimalust. Texase Ülikooli (University of Texas ehk UT) Southwestern Meditsiinikeskuse teadlased on kasutanud insenergeneetika abil toodetud mRNA-d, et suunata rakke sekreteerima omaenda ravimeid, mis ravivad edukalt psoriaasi ja vähki hiirtel.

Koos hiljutiste edusammudega mRNA uurimises on edenenud ka nanoosakesi kasutavad terapeutiliste ainete manustamise meetodid. Enamik uuringutest on keskendunud sellele, et rakud toodaksid valke, mida saab kasutada otse rakkudes või kaudselt käivitada rakusiseseid protsesse, nagu need, mida on vaja geenide redigeerimiseks. Käesolevas uuringus võtsid teadlased teise lähenemisviisi, keskendudes valkude viimisele rakkudest välja, et need saaksid avaldada terapeutilist toimet mujal kehas.