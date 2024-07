Google otsib süüdlast: kes lasi tehisaru Internetti risustama?

Veel eel-retsenseerimata ja 404 Media poolt avaldatud teadusuuringus avastati, et enamik tehisaru kasutajaid tarbib seda tehnoloogiat, et hägustada piiri autentsuse ja petmise vahel, postitades Internetti võltsitud või muudetud ja tehisintellekti loodud sisu, nagu tekstid, pildid või videod.

Teadlased uurisid ka varasemalt avaldatud teadustöid generatiivse tehisintellekti kohta ja umbes 200 uudist, mis kajastasid tehisaru väärkasutust.

Võltsimine on lihtsamast lihtsam

Uuringu tegijad järeldavad sellest, et manipulatsioon inimese loodule sarnase sisuga ja tõendite võltsimine on kõige levinumad taktikad reaalsetes väärkasutuse juhtumites. Enamik neist tegevustest sai tehtud selge eesmärgiga mõjutada avalikku arvamust, lubada pettusi või tekitada kasumit.

Probleemi süvendab asjaolu, et tehisintellekti süsteemid on üha arenenumad ja kergesti kättesaadavad – see nõuab teadlaste sõnul minimaalset tehnilist asjatundlikkust. See olukord väänutab inimeste kollektiivset arusaama reaalsusest.

Google´it omava emafirma Alphabet tegevjuht Sundar Pichai esitles 14. mail sel aastal nende uut tehisaru tööriista Gemini, mis suudab veelgi paremini tekste ja pilte toota. Seega on ka Google ise andnud inimestele tõhusa tööriista, millega Internetti tehisaru (rämps)sisuga täita. Foto: Jeff Chiu / AP / Scanpix

Inimesed kasutavad tehisintellekti, et luua palju võltsitud sisu, kuna see vahend on tõesti hea ja mugav, seega ujutavad nad Interneti üle tehisintellekti loodud rämpsuga.

Selle olukorra põhjustajaks on ka Google ise, olles lubanud sellel võltsitud sisul levida või on isegi olnud selle allikaks, kirjutab Futurism.

Väljaanne Verge kirjutas veel maikuus, et Google pidi käsitsi hakkama eemaldama otsingutulemusi mis viitasid ilmselgelt tehisintellekti poolt genereeritud jamale, eelistades seda inimeste loodud sisule.

On see hallutsinatsioon või päris info?

See Internetis leviv segadus paneb proovile ka inimeste võime eristada võltsi tõelisest, märgivad teadlased ning muudab reaalsustaju.

Samuti suurendab massiline, madala kvaliteediga ning rämpspostilaadne ja pahatahtlik sünteetiline sisu riski, et inimesed muutuvad kogu digitaalse info ja uudiste suhtes skeptiliseks ja koormatakse üle aina enam vajaliku ise tehtava faktikontrolliga.

Veelgi halvem on see, et kuna meid ujutatakse üle võltsitud tehisintellekti sisuga, siis on teadlaste sõnul esinenud juhtumeid, kus ka kõrgetasemelised spetsialistid on suutnud valeinfot usutavalt selgitada.

Kuna sellised tehnoloogiaettevõtted nagu Google jätkavad tehisintellekti iga toote sisse surumist, võib oodata, et kõik see süveneb veelgi, järeldab Futurism. Teadlased aga üritavad välja selgitada, kes laskis tehisaru Internetti läbustama ja kuidas see «pudelisse tagasi suruda».