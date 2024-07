DNAd toormena kasutades tehti Hiinas valmis iseenesest jahtuv materjal

Ameerika Teaduse Edendamise Assotsiatsiooni (AAAS) ametlikus avalduses märgiti, et aerogeel on biolagunev ja pakub erakordset radiaatorjahutust.

Aerogeel ületab 100-protsendiliselt päikesekiirguse peegelduvuse

Jian-Wen Ma, aerogeeli uurimise ja arendamise uuringu esimene autor, ütles Interesting Engineeringule, et materjali peegelduvus on nähtavas spektris 104 protsenti, mis on tingitud fotoluminestsentsi efektist.

Ma selgitas, et peegelduvuse testimiseks kasutati postspektroskoopilist seadet UV/VIS/NIR. Aerogeeli luminestsents pärineb želatiini ja DNA tihedalt siduvast võrgustikust, mis võimaldab kromoforidel kokku tulla ja süsteemi mittekiirgavaid hüppeid pärssida.

Lihtsamalt öeldes on jahutusmaterjalil võime peegeldada suures koguses päikesevalgust tänu oma erilise kihilise disaini ja ainulaadse valguse käes helendamise tõttu.

Lisaks sellele, et materjal on biolagunev, on see ka parandatav ja taaskasutatav, pakkudes keskkonnasõbralikku alternatiivi traditsioonilistele jahutusmaterjalidele.

Biolagunev jahutusmaterjal biomassist

Aerogeelid on valmistatud biomassist koosnevast toorainest – želatiinist ja DNAst, millel on suurepärane parandatavus, taaskasutatavus ja biolagunevus. Ma märkis, et see on keskkonnasõbralik jahutusmaterjal.

Materjal on valmistatud biomassist lähtematerjalist, kasutades protsessi, mida nimetatakse veekeevituseks. See võib kõrge päikesekiirguse korral jahutada ümbritsevat temperatuuri 16 kraadi ja on nii parandatav kui ka biolagunev.

Ma selgitas, et želatiin ja DNA kujundati sol-geeli meetodil läbi külmkuivatamise protsessi, et saada struktuuriliselt homogeenne aerogeel. Aerogeeli mitmeastmeline kihiline struktuur võimaldab mitmekordset valguse hajutamist/peegeldumist, mis tõhusalt parandab päikesekiirguse peegelduvust.