ETTEVAATUST NAISED: tampoonidest leiti tervist kahjustavaid metalle

Shearston ütles, et loodab, et tootjatelt nõutakse oma toodete testimist metallide, eriti toksiliste metallide suhtes. Ta lisas, et oleks põnev näha, kui avalikkus nõuaks seda või küsiks paremat märgistust tampoonide ja teiste menstruatsioonitoodete kohta.

Kuidas 16 metalli tampoonidesse jõudsid?

UC Berkeley andmetel võivad tampoonid tootmisprotsessi käigus absorbeerida metalle. Või võivad need esineda lisandite, näiteks valgendajate ja antibakteriaalsete ainete tõttu.

Shearston märkis, et ei teata, kas brändid peavad hindama tampoonide toksilisuse taset. Kuid on teada, et tupel on suurem kemikaalide imendumise potentsiaal kui meie nahal.

Kuna pool maailma elanikkonnast on aastaid igakuiselt menstruatsiooni kogenud ja neist rohkem kui pooled, 52-86% kasutavad tampoone päevade jooksul, on potentsiaalne rahvatervise probleem lisaks haigustele ka viljatus.

Kuigi ei teata, kuidas need metallid keha mõjutavad, leiutati tampoonid alles 1931. aastal ja muutusid laialdaselt kasutatavaks 1960. aastatel, seega ei pruugi me täielikult mõista nende mõju ega parimaid tavasid. Kuid sellised metallid nagu arseen ja plii on toksilised ning me puutume nendega kokku rohkem, kui sooviksime. Orgaanilisus ei muuda seda. Seega, tervist silmas pidades, oleks ideaalne hoida mürgised materjalid kehast eemal.

Uuring pealkirjaga «Tampons as a source of exposure to metal(loid)s» avaldati ajakirjas Science Direct.