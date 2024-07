Aju-arvuti liidesed aitavad halvatutel suhelda ja liikuda

Kõneneuroproteesi tehnoloogia taastamaks halvatusega patsiendi kõnet. Foto: Horisont

Esialgu on aju-arvuti liideste uuringutega hõivatud vaid kümmekond asutust. Kõige rohkem implantaate toodab firma Blackrock Neurotech, ent kõige kuulsam ettevõte on Neuralink, mis on asutatud 2016. aastal Elon Muski kaasosalusel. Neuralinki tuntusele aitavad kaasa Elon Muski karismaatilisus ja suur sotsiaalmeedia jälgijaskond.

Neuralink arendab 1024 elektroodiga implantaati N1, mis on nii pisike, et selle siirdamiseks ajju kasutatakse robotit. Seadmel on juhtmevabalt laetav aku ja seda saab ühendada nutitelefoniga. Pärast katseid rottide, ahvide, lammaste ja sigadega siirati N1 tänavu jaanuaris esimest korda inimesele, 29-aastasele Noland Arbaugh’le, kelle kõik jäsemed on selgroovigastuse tõttu halvatud. Hiljuti levis internetis video, kus Arbaugh mängib implantaadi abil arvutiga malet. Samas pole Neuralink tänini avaldanud ühtki teadusartiklit ja infonappuse tõttu ei saa tulemusi objektiivselt hinnata.

Aju-arvuti liidesed võiksid leevendada puuetega patsientide kannatusi ning taastada nende võimed. Samas on seesugune tehnoloogia hakanud imbuma ka teistesse valdkondadesse. Näiteks on USA kaitseministeerium juba rahastanud uuringuid, mille eesmärk on arendada telepaatilisel teel juhitavaid droone. Enne laialdasemat kasutuselevõttu vajavad implantaadid siiski veel palju täiustusi. Tuleb tõestada, et seadmed püsivad töökorras pikka aega ning töötavad võrdselt hästi iga kasutaja korral. Pealegi kaasnevad liidestega uued turvariskid ja eetilised probleemid. Praegu ei võimalda tehnoloogia patsientide isiklikke mõtteid lugeda, kuid arendajatel on olemas salvestised suhtlusest katsealusega ja ka andmed nende aju seisundi kohta. Seetõttu peab seaduslik järelevalve pidama sammu kiirelt areneva tehnoloogiaga.

Ülar Allas (1977) on molekulaarbioloog, Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi teadusarvutuskeskuse konsultant. Doktoritöös uurinud antibiootikumide toimemehhanisme ja antibiootikumiresistentsust. Teinud koostööd 2017. aasta Nobeli keemiaauhinna laureaadi Joachim Frankiga. Tuntud ka kui DJ Smaddy.

Intervjuu ilmus ajakirja Horisont juuni-juuli numbris.