KAS MÜSTIKA Teadusuuring näitab sünnikuu mõju jalgpallikarjäärile

Strathclyde'i ülikooli uurimisprojekt, mida juhivad rakendusliku majandusteaduse magistriõppe üliõpilane Aidan Rooney ja dr Markus Gehrsitz, on avastanud tugevaid tõendeid suhtelise vanuse mõju kohta tänavustel Euroopa meistrivõistlustel jalgpallis. See nähtus, mida on märgatud ka hariduses ja mitmel teisel spordialal, viitab varem sündinud isikute suuremale esindatusele selles kategoorias.

Uuringus leiti, et jaanuaris sündinud mängijaid on meeskonnas peaaegu kaks korda rohkem kui detsembris sündinud mängijaid, kuigi mõlema kuu sündimus on peaaegu võrdne. Laiemalt on näha, et hiljem sündinud mängijate esindatus võrreldes aasta esimestel kalendrikuudel sündinud mängijatega on selgelt väiksem.

Vanuse eelis

Teadlased nimetavad seda nähtust «suhtelise vanuse efektiks». Kuna enamik jalgpalliliite kasutab 1. jaanuari oma noorte koondiste mängukõlblikkuse kuupäevana, on jaanuaris sündinud mängijad peaaegu aasta võrra vanemad kui detsembris sündinud sama kohordi mängijad. Nende vanuse eelis võib tähendada, et neil on paremad võimalused saada valitud oma noorte rahvuskoondisesse.

Strathclyde'i teadlased kinnitavad, et suhtelise vanuse mõju on noorte puhul tõepoolest märgatavam. Nende analüüsist, mis hõlmas käesoleva aasta alguses toimunud Euroopa meistrivõistluste alla 17-aastaste võistkondade meeskondi, selgus, et jaanuarist märtsini sündinud mängijaid oli üle nelja korra rohkem kui oktoobrist detsembrini sündinud mängijaid. Näitena võib tuua alla 17-aastaste meistrit Itaaliat, kelle 20-liikmelises meeskonnas oli 11 aasta esimeses kvartalis sündinud mängijat ja ainult üks detsembris sündinud mängija.