TEHISARU MEDITSIINIS: loe, kus ja milleks seda kasutatakse

Tehisintellekti roll diagnostika- ja kliinilistes otsusetoe süsteemides (CDSS) on üks selle mõjukamaid rakendusi. CDSS kasutab AI-algoritme, et aidata tervishoiutöötajatel teha informeeritud otsuseid, pakkudes tõenduspõhiseid soovitusi. Näiteks analüüsivad AI-tööriistad elektroonilisi terviseandmeid (EHR), et tuvastada mustreid ja seoseid, aidates erinevate seisundite diagnoosimisel ja ravis.