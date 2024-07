See on maailma vanim kunstiteos – vaata, kus see siiani varjul oli

Uuringu juhtivautor ja Griffithi üikooli doktorant Adhi Agus Oktaviana sõnul on leiud väga üllatavad, kuna ükski tuntud Euroopa jääaja kunst ei ole ligilähedaseltki nii vana, välja arvatud mõni vastuoluline leid Hispaanias. Hispaania teadlased on väitnud, et Kantabrias, Andaluusias ja Extremaduras leiduv kunst on vanem kui 64 000 aastat. Siiski on Sydney ülikooli koopakunsti ekspert dr Tristen Jones öelnud, et rahvusvaheline teadusringkond on need seisukohad suures osas tagasi lükanud.