UURING Elu tihedas linnas: energia- ja süsinikusäästlik, aga inimeste tervise arvelt

Avatud madala kõrgusega keskmise tihedusega linnad: natuke rohkem rohelust

Tüüpiline sedasorti linn: Dublin. Foto: Ronan Darby / Pixabay

Sellesse linnatüüpi kuuluvad linnad on väikese pindala, keskmise rahvastikutihedusega ja suhteliselt suure mootorsõidukite liiklustihedususega. Jalakäijate alade, rattateede ja rohealade kättesaadavus on vahepealne. Tüüpnäideteks on Brüssel, Dublin ja Leipzig.

Avatud madala kõrgusega madala tihedusega linnad: vähem kõnniteid

Viltuse Pisa torni ümber laiub üsna madal ja hajutatud linn. Foto: Pixabay

Need linnad hõivavad suurema pindala ja on üsna madalama rahvastikutihedusega. See tähendab, et vahemaad on pikad, asulat iseloomustab tavaliselt madal jalakäijate alade ja rattateede kättesaadavus ning mõõdukas kuni suur rohealade kättesaadavus äärealadel.

Pisa, Oviedo ja Toulouse kuuluvad sellesse linnatüüpi.

Rohelised madala tihedusega linnad: rattaga kesklinna

Helsingi: ruumi on kõigile. Foto: Angelo Giordano / Pixabay

Lõpuks on madala tihedusega rohelised linnad suure pindalaga ja madala rahvastikutihedusega. Need hajutatud linnad on iseloomulikud mõõduka jalakäijate alade ja suure rattateede ning rohealade kättesaadavusega, mis on integreeritud ka linna keskosadesse.

Headeks näideteks on Helsingi, Rennes, Aarhus ja Stockholm.

Võrdlus: kas eelistada laia ja rohelist või tihedat ja kõrget?

Kompaktsed kõrge tihedusega ja avatud madala kõrgusega keskmise tihedusega linnad näitasid uuringus paraku suurimat mootorsõidukite liiklust, mis tõi kaasa suurima kahjuliku kokkupuute õhusaaste ja linnasoojuse efektiga.