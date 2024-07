See kuu Päikesesüsteemis lausa kubiseb vulkaanidest

Itaalia riikliku astrofüüsika instituudi astrofüüsiku Alessandro Mura selgitusel on tänu Juno kosmosesondi infrapuna kaardistajale (JIRAM) nüüd rohkem teavet Io vulkaanilise aktiivsuse kohta. JIRAMi kõrge ruumiline eraldusvõime koos Juno soodsa asendiga ülelendude ajal on näidanud, et Io pinda katavad laavajärved. Io pealispind, mille kohta on kõige täielikumad andmed, on umbes kolme protsendi ulatuses kaetud sulava laavaga.

Io on keerulises gravitatsioonilises heitluses, kuna tema orbiit ümber Jupiteri ei ole täiesti ringikujuline, mis tähendab, et kuu ja planeedi vaheline tõmbejõud muutub aja jooksul. Teised Jupiteri Galilei kuud – Callisto, Europa ja Ganymede – avaldavad Iole oma gravitatsioonilist mõju. Selle gravitatsioonilise mõju tulemusena tekib Io sisemuses pinge, mis genereerib soojust ja põhjustab vulkaanilist aktiivsust. Io on justkui ülimalt kuum keedukartul.

NASA kosmosesond JunoCam, mis asub NASA kosmosesondi Juno pardal, jäädvustas 3. veebruaril 2024 kaks vulkaanilist pilve, mis tõusevad Jupiteri kuu Io horisondi kohale. Missiooni teadlased arvavad, et vulkaanipilved pärinevad kas ühest hiiglaslikust vulkaanist või kahest üksteise lähedal asuvast vulkaanist. JunoCami aparaat pildistas pilve umbes 3800 kilomeetri kauguselt. Selle foto on teinud amatöörteadlane Andrea Luck JunoCami toorandmete põhjal. Foto: Andrea Luck / NASA

Kuigi on olemas hea arusaam Io seesmisest dünaamikast ja selle mõjust Jupiteri ümbritsevale keskkonnale ning gaasihiiglasele endale, on Io pinnal toimuva vulkaanilisuse kohta veel palju teadmata. Juno sondi ülesanne on uurida Jupiteri süsteemi, tehes möödalende Iost ja kogudes andmeid lähemalt kui kunagi varem. Hiljutised möödalennud on paljastanud Io väävlirikka pinna erakordse detailsusega.