Pentagon asub juba sel aastal katsetama sellist ulmelist elektridrooni

XRQ-73 on saanud ametliku X-lennuki staatuse, mis näitab, kuidas droonitehnoloogia edeneb sõjaväeringkondades. Tegemist on hübriid-elektrilise jõuallikaga mehitamata õhusõidukiga, mis on mõeldud pikaajalisteks missioonideks ja on kõrge varjatusega, viidates sellele, et tema missioonid võivad toimuda vaenulikul territooriumil, kandes märkimisväärset lasti.

Northrop Grummani juhitud konsortsiumi poolt ehitatav XRQ-73 on uus versioon Luuretegevuse Arenenud Uurimisprojektide Agentuuri (Intelligence Advanced Research Projects Activity ehk IARPA) programmist Suur Sarviline Öökull (Great Horned Owl ehk GHO), mida toetab Õhuväe Uurimislabor (Air Force Research Laboratory ehk AFRL). XRQ-73 on suuremas mastaabis ja kõrgema varjatusega kui GHO.

Kui GHO kaalus umbes 180 kg, siis XRQ-73 on Group 3 droon, mille kaal on kuni 567 kg ja tippkiirus 463 km/h.

Teine erinevus on selles, et lendava tiiva disain on voolujoonelisem, elektrimootorid asuvad kere sees, mitte tagumise osa kohale kinnitatud neljas kapslis. Uue X-lennuki projekti eesmärk on arendada GHO tehnoloogiat võimalikult kiiresti ja tuua see kasutusele 20 kuu jooksul.

DARPA X-prime programmi eesmärk on võtta kasutusele arenevad tehnoloogiad ja vähendada süsteemi taseme integratsiooni riske, et kiiresti valmis saada uue missioonipõhise pikaajalise õhusõiduki disain, et see kiiresti kasutusele võtta. SHEPARD programm arendab konkreetset jõuallika arhitektuuri ja võimsusklassi, et näidata võimalikke eeliseid kaitseministeeriumile.