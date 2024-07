Teadlased: Päikesesüsteem nägi enne planeetide teket välja eriti veider

See järeldus tehti pärast välise Päikesesüsteemi rauameteoriitide uurimist, mis viitab sellele, et Päikesesüsteemi kuju oli kunagi toroidne.

Planeedisüsteemi moodustumine

Toroidse Päikesesüsteemi algus

Kuid meie enda Päikesesüsteemis leitud rauameteoriidid räägivad loo teisest poolest. Los Angelese Kalifornia ülikooli planetaarteadlase Bidong Zhangi juhitud meeskond leidis, et välise Päikesesüsteemi asteroidide koostis eeldab, et materjalipilv oli toroidne, mitte lamedate rõngaste seeria. See viitab sellele, et süsteemi kokkupaneku esimesed etapid olid toroidse kujuga.

Välise Päikesesüsteemi rauameteoriidid on rikastatud tulekindlate metallidega (refractory metals), näiteks plaatina ja iriidiumiga, mille moodustumine toimub ainult väga kuumas keskkonnas, nagu moodustuva tähe lähedal. See on veidi problemaatiline, kuna need meteoriidid pärinevad mitte Päikesesüsteemi sisemusest, vaid välimisest osast, mis tähendab, et need pidid moodustuma Päikese lähedal ja liikuma väljapoole protoplaneetilise ketta laienedes.