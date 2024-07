Hiinas katsetati uut hävituslennukit, millega liigub koos drooniparv

Aeronautical Technology Institute of China Aerodynamics Research and Development Center (CARDC) vaneminsener Du Xin sõnul kinnitab see edukas katselend uut kontseptsiooni Hiina õhujõudude järgmise põlvkonna hävitaja jaoks. Disain esindab arenenud mehitamata/mehitatud koostööl põhinevat lahingurežiimi, integreerides erinevate funktsioonidega lennukeid koordineeritud lennuks.

29. mail Hiina ajakirjas Advances in Aeronautical Science and Engineering avaldatud artiklis selgitavad Du ja tema kolleegid, et see lähenemine lahendab probleeme nagu kiiruse erinevused ja lennuulatuse kokkusobimatus mehitatud ja mehitamata lennukite vahel, saavutades täiendavaid eeliseid.