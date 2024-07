Hiina teadlased: tegime roboti, milles on ajurakkudest protsessor

Tehisaju treenimine

Tianjini ülikooli andmetel on teadlased kasutanud ajukiibi tehnoloogiat roboti treenimiseks mitmesuguste ülesannete täitmiseks. Nad on kombineerinud aju organoidi ja neuroliidese kiibi, et juhtida keerukat masinat. Robot on treenitud esemeid haarama ja takistusi vältima.

In vitro kultiveeritud aju

Üldiselt on aju organoidid in vitro kolmemõõtmelised agregaadid, mis on loodud inimese pluripotentsete tüvirakkude enesekorralduse ja diferentseerumise kaudu. Need võivad muutuda ajusarnasteks kudedeks, mis jäljendavad areneva aju struktuuri.

Tianjini ülikooli asepresident Ming Dong selgitas, et see on tehnoloogia, mis kasutab aju-kiibil (brain-on-chip) moodustamiseks in vitro kultiveeritud aju, näiteks aju organoide, koos elektroodikiibiga.

Inimese ja roboti hübriidintellekt

Aju-kiibil tehnoloogia on osa aju-arvuti liidestest, mis kombineerivad aju elektrilisi signaale välise arvutusvõimsusega. See on hiljuti laiemat tähelepanu pälvinud pärast seda, kui Elon Musk käivitas Neuralinki kiibi, täielikult implanteeritava ja kosmeetiliselt nähtamatu aju-arvuti liidese, mis võimaldab arvutit või mobiilseadet kõikjal juhtida.

Uue arendusega usuvad Hiina teadlased, et nad võivad aidata ehitada inimese ja roboti hübriidintellekti.

Aju sarnane arvutus

Teadlaste sõnul on tegemist «maailma esimese avatud lähtekoodiga aju-kiibil intelligentse kompleksse informatsiooni interaktsioonisüsteemiga», mis võib viia ajusarnase arvutuse arendamiseni.

Nad väitsid ajakirjas «Brain» avaldatud artiklis, et inimese aju organoidid esindavad tähelepanuväärset platvormi neuroloogiliste häirete modelleerimiseks ja paljutõotavat aju parandamise meetodit. Siiski jäävad füüsilise stimulatsiooni mõjud nende arengule ja integreerumisele ebaselgeks.

Tianjini ülikooli professor Li Xiaohong märkis, et kuigi aju organoide peetakse kõige paljutõotavamaks baasintellekti mudeliks, seisab tehnoloogia endiselt silmitsi kitsaskohtadega nagu madal arenguküpsus ja ebapiisav toitainete varu.

Teadlased kirjutasid oma artiklis, et madala intensiivsusega ultraheli stimulatsioon edendab aju organoidide arengut ja integreerumist, pakkudes strateegiat neuroarenguhäirete raviks ja kortikaalse kahjustuse parandamiseks.

Pärast organoidide siirdamist täiskasvanud hiirte vigastatud somatosensoorsesse korteksisse, näitasid pikaajalised elektrofüsioloogilised salvestused ja histoloogilised testid, et ultraheliga töödeldud organoidid küpsevad paremini.

Ülikooli sõnul võib meeskonna kasutatud mitteinvasiivne madala intensiivsusega ultraheliravi aidata neuronivõrgustikel moodustuda ja küpseda, pakkudes seeläbi paremat alust arvutusteks.