Teadlased uurisid, kas inimesele antud nimi määrab hilisema ameti - loe, milliseid seoseid leiti

See nähtus, mida nimetatakse nominatiivseks determinismiks, viitab ideele, et inimesed kipuvad valima töövaldkondi, mis sobivad nende nimedega. Näiteid inimestest, kelle nimed ja karjäärid hästi sobivad, on arvukalt: näiteks ilmateadustaja Sarah Blizzard, katastroofihalduse teadlane Dr Bang, merebioloog Helen Scales ja toitumise ja rasvumise uurija William Dietz.

Varasemad uuringud on näidanud, et eelistame oma nimedes olevaid tähti ja see eelistus võib mõjutada meie otsuseid, nagu elukutse või elukoha valik. Kuid palju teisi töid on selle mõju usaldusväärsust kahtluse alla seadnud, mistõttu Utah' Ülikooli teadlased otsustasid uurida, kas see nähtus eksisteerib ka reaalses maailmas.

«Nominatiivne determinism viitaks sellele, et inimene nimega Dennis valiks tõenäolisemalt hambaarsti ameti kui näiteks juristi oma või et Dennis eelistaks elada Denveris mitte Clevelandis,» kirjutavad nad uuringus. Selle kontrollimiseks kasutati Common Crawli, Twitteri, Google Newsi ja Google Booksi andmetel treenitud suuri keelemudeleid, et koguda miljoneid esinemisi inimeste nimedest, ametitest ja linnadest, kus nad elavad.

Nad kogusid USA Sotsiaalkindlustusameti avalikult kättesaadavast andmebaasist 3410 nime 508 elukutsest ja 14 856 linnast. Eelistati eesnimesid, et vältida vastupidist põhjuslikkust (nt inimesed, kelle perekonnanimi on Disney ja kes töötavad Walt Disney Companys) ning kuna need muutuvad inimese elu jooksul harvemini.