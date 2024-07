Aju siiski eristab kunstmõistuse loodud kõnet inimese omast, aga aju omanik sellest aru ei saa

Nii AI kui ka inimneutraalseid hääli peeti kõige vähem loomulikeks, usaldusväärseteks ja autentseteks, samas kui rõõmsaid inimhääli peeti kõige loomulikumateks, usaldusväärsemateks ja autentsemateks.

Aju kuvamisuuringud näitasid, et inimhääled tekitasid tugevamaid reaktsioone ajupiirkondades, mis on seotud mäluga (parem hippokampus) ja empaatiaga (parem alumine frontaalkäär (right inferior frontal gyrus)). AI-hääled tekitasid tugevamaid reaktsioone piirkondades, mis on seotud veatuvastuse (parem eesmine kesk vöökoor (right anterior mid cingulate cortex)) ja tähelepanuregulatsiooniga (parem dorsolateraalne prefrontaalkoor (right dorsolateral prefrontal cortex)).

Skjegstadi uuring näitas, et inimesed ei ole eriti täpsed, kui nad peavad määratlema, kas hääl on inim- või AI-päritolu. Osalejad väljendasid tihti, kui keeruline oli neil häälte eristamine. See viitab sellele, et praegune AI-häälte tehnoloogia suudab inimhääli jäljendada nii hästi, et inimestel on raske neid usaldusväärselt eristada.

Tulemused näitavad ka tajumisharjumust, kus neutraalseid hääli määratleti tõenäolisemalt AI-päritolu häältena ja rõõmsaid hääli pigem inimlikena, olenemata sellest, kas nad tegelikult ka olid seda. See kehtis eriti neutraalsete naishäälte puhul, mis võib olla tingitud inimeste tuttav-olemisest naishäälsete virtuaalassistentidega, nagu Siri ja Alexa.

Kuigi inimesed ei ole eriti osavad inim- ja AI-häälte eristamisel, paistab siiski olevat erinevus aju reaktsioonides. AI-hääled võivad põhjustada kõrgendatud tähelepanu, samas kui inimhääled võivad tekitada rohkem seotuse tunnet.

Teadlased plaanivad nüüd uurida, kas isikuomadused, näiteks ekstravertsus või empaatia, muudavad inimesi tundlikumaks inim- ja AI-häälte erinevuste suhtes.

Professor Richard Roche juhib FENS foorumi kommunikatsioonikomiteed ja on psühholoogia osakonna juhataja asetäitja Maynoothi Ülikoolis (Maynooth, County Kildare, Iirimaa). Ta ei osalenud uuringus, kuid tema hinnangul on inimaju reaktsioonide uurimine AI-häältele oluline, kuna see tehnoloogia areneb pidevalt. Läbiviidud uuring aitab mõista AI-häälte tehnoloogia võimalikke kognitiivseid ja sotsiaalseid mõjusid, mis võib toetada poliitika ja eetiliste juhiste väljatöötamist.

Selle tehnoloogia kasutamise riskid pettuste ja petmise jaoks on ilmsed. Siiski on ka potentsiaalseid eeliseid, näiteks häälte asendamine inimestele, kes on kaotanud oma loomuliku hääle. AI-hääli võiks kasutada ka mõnes vaimse tervise teraapias.