Teadlased: Islandi vulkaanid ei rahune niipea

Alates 2021. aastast on toimunud kaheksa vulkaanipurset ja uus uuring näitab, et vulkaanilise aktiivsuse tõusu põhjustab magmabassein, mis on vaid 10 kilomeetri laiune ja asub 9–12 kilomeetri sügavusel pinnast.

Teavitades võime sellest magmaallikast, on teadlased kindlad , et see on kriitiline kohalike elanike ohutuse tagamiseks, kuna magmabassein võib toita sarnase suurusega vulkaanipurskeid piirkonnas veel aastaid või isegi aastakümneid.

Geoloog Valentin Troll Uppsala Ülikoolist Rootsis juhtis uuringut, kus selgitati, et võrdlus praeguste pursete ja ajalooliste sündmustega põhjendab veenvalt, et Island peab olema valmis selleks, et vulkaaniline episood jätkub mõnda aega, võimalusel isegi aastaid või aastakümneid.

Troll ja tema kolleegid kasutasid seismiliste lainete andmeid vulkaanipursete ja maavärinat kogumite kohta, et kaardistada Reykjanesi poolsaare aluspinda edela-Islandil, kus elab enamik riigi elanikkonnast.

Uuringust selgus, et Fagradalsfjalli vulkaanisüsteemi 2021. aasta purskeid toitis magmatasku, mis seejärel liikus geoloogilisi jooni mööda Sundhnúkuri poole, kus vulkaanid on alates 2023. aasta lõpust laavat välja ajanud .

Mõlema purskeala laavade sarnane geokeemiline koostis viitas sellele, et neid seob «ühendatud magmatorustik».

Ajaloolised andmed näitavad, et see ühine magmabassein tekkis tõenäoliselt ajavahemikus 2002–2020, sai taas täiendust 2023. aastal ja varustab jätkuvalt magmat madalast sügavusest pinnalõhede ja -ventiilide kaudu kergelt kaldus pindadel. Sügavamal vahevöös sulav kivim täiendab magmabasseini, mistõttu võib see kesta aastakümneid.