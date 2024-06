Teine koht suurvõistlustel teeb õnnetumaks kui kolmas – vaata, kuidas see kindlaks tehti

Selle mõtteviisi põhjal on kaks peamist selgitust sellele medalitseremooniatel esinevale nähtusele.

Esiteks moodustavad hõbe- ja pronksmedalistid erinevaid võrdluspunkte, mida nimetatakse kategooriapõhisteks vastandolekuteks. Hõbemedalistid loovad ülespoole suunatud võrdluse, kujutades ette teistsugust tulemust — «Ma peaaegu võitsin kulla.» Pronksmedalistid seevastu loovad allapoole suunatud võrdluse: «Vähemalt võitsin medali» või «See oleks võinud hullem olla.»

See võrdluse suund näitab, kuidas õnnelikkus võib olla suhteline. Hõbemedalistidele on peaaegu kulla võitmine pettumuse põhjus, samas kui lihtsalt medalivõitmine võib pronksmedalisti rahuldada.

Teiseks põhjuseks on medalistide ootuspõhised vastandolekud.

Mõned hõbemedalistid on pettunud, sest nad ootasid paremat tulemust. Maroney kuulus grimass on selle näide – Sports Illustrated ennustas, et ta võidab suure edumaaga kulla. Teisisõnu, Maroney jaoks oli kõik peale kulla suur pettumus.

Leidsime tõendeid, mis kinnitavad mõlemat teooriat olümpiamedalistide näoilmete kohta. Pole üllatav, et meie analüüs leidis, et kuldmedalistid naeratavad tõenäolisemalt kui ülejäänud kaks medalisti, ja inimesed, kes ületasid ootusi, naeratasid samuti tõenäolisemalt, sõltumata nende medalist.

Naeratused pole hingepeeglid

Oluline on märkida, et need leiud ei näita, mida sportlased tegelikult tundsid hõbeda või pronksi võitmisel.

Naeratused võivad kaamera jaoks teeseldud olla. Mõnikord naeratavad inimesed, kui nad tunnevad end ebamugavalt või kohmetult .

Seega ei saa me täieliku kindlusega väita, et näoilmete ja tunnete vahel on otsene seos. Sellest hoolimata kannavad need välised emotsioonide väljendused kommunikatiivset jõudu ja pakuvad mõningast ülevaadet sportlaste tunnetest.

Meie leiud omavad tähtsust ka väljaspool olümpiamänge. Olgu tegemist õigekirjavõistluse, tööintervjuu või poliitilise kampaaniaga – teine koht võib olla pettumust valmistav.

Kui ümbermõtestada oma arusaama edust, võib tegelikult oma saavutustega rohkem rahul olla, eriti kui tunnete uhkust hästi tehtud töö üle, ilma võrdluste ja ootusteta.

Allikas: The Conversation ja Medicalxpress