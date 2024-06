Altermagnetism sillutab teed väiksemale, energisäästlikumale ja kiiremale elektroonikale

Magnetite külgetõmbumist märgati juba ligikaudu kahe ja poole aastatuhande eest, kuid avastusi tehakse selles vallas praegugi. Äsja leitud altermagnetilistel ainetel pole püsivat magnetvälja, ent teistelt magnetilistelt omadustelt on nad lähedased püsimagnetitele.

Püsimagnetid, mida kasutatakse elektrimootorites, kõvaketastes, mikrofonides, kõlarites ja kompassides, tehakse tugevasti magneetuvatest ferromagnetilistest materjalidest. Kõige tavalisem ferromagneetik on raud, mille ladinakeelne nimetus on andnud nime kogu materjalide klassile. Iga elektron on tibatilluke magnet, mille magnetväli on tema spinni (pöörlemistelje) sihis. Väga väikeses ferromagnetilise aine kristallis hoiavad kõigi elektronide spinnid ühtepidi. Iga üksiku elektroni magnetväli on küll väga nõrk, kuid ühtsuses peitub jõud – liitudes annavad elektronide magnetväljad kokku tugeva välja. Suurem tükk ferromagneetikut on jaotunud väikesteks piirkondadeks – domeenideks. Igas domeenis on elektronide spinnid ühtepidi, kuid domeenid on tavaliselt suunatud juhuslikult ja ainel tervikuna magnetväli puudub. Kui rakendada ainele tugev väline magnetväli, joondab see domeenid ühtepidi ja tekib püsimagnet.

Nagu eespool viidatud, on ferromagneetikud laialdaselt tarvitusel igapäevatehnoloogias. Selle peamine põhjus on asjaolu, et ferromagneetikud suudavad säilitada neisse salvestatud magnetvälja ruumilise kuju. Ferromagnetiline mäluelement on just kui «magnetiline paber», kuhu saab magnetväljaga kirjutada sõnumeid, muutes soovi järgi magnetvälja suunda. Siiski, magnetvälja muutmine ferromagneetikus nõuab veidi aega ja energiat. See seab ferromagnetilistele mäludele teoreetilised piirangud. Aga võib-olla saab siin hädast välja aidata mõni teistsugune magnetiline materjal?

Teistes materjalides võib magnetism esineda varjatumal kujul. Antiferromagneetikud koosnevad samuti aatomitest, millel on magnetväli, kuid neis joonduvad elektronide spinnid vaheldumisi kord ühte-, kord teistpidi. Seetõttu neil makroskoopilist magnetvälja ei ole ja materjali magnetiline loomus selgub üksnes lähemal uurimisel. Varjatud magnetomaduste tõttu avastati antiferromagneetikud kõigest sada aastat tagasi.

Altermagnetismi hakkasid teoreetikud antiferromagnetismist eristama alles päris hiljuti, 2019. aastal. Pealtnäha on altermagnetilised ained sarnased antiferromagneetikutega: neis on spinnid samuti vaheldumisi kord ühte-, kord teistpidi ja ainel puudub magnetväli. Erinevus on selles, miks ja kuidas spinnide asetus vaheldub. Hiljuti, 2024. aastal ilmunud artiklites kinnitati Tšehhi, Šveitsi ja teiste maade füüsikute koostöös katseliselt altermagnetismi olemasolu pooljuhis mangaantelluriidis ja metalli omadustega ruteeniumoksiidis. Siiani peeti mangaantelluriidi antiferromagneetikuks, kuid lähem uurimine näitas muud. Ennustatakse, et paljud ained dielektrikutest ja pooljuhtidest ülijuhtideni võivad olla altermagneetikud.