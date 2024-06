NEW SCIENTIST Isejuhtivad autod on inimjuhtidest ohutumad, välja arvatud teatud olukorras

Shengxuan Ding ja Mohamed Abdel-Aty , mõlemad Kesk-Florida ülikoolist, on kogunud andmeid Californias toimunud 2100 õnnetuse kohta, milles osalesid sõidukid, mis on varustatud teatud tasemel automatiseeritud isejuhtimise või juhiabi tehnoloogiatega. Samuti kogusid teadlased andmeid enam kui 35 000 õnnetuse kohta osariigis, milles osalesid juhiabita inimjuhid.

Järgmiseks kasutasid nad statistilise sobitamise meetodit, et leida sarnastel asjaoludel toimunud õnnetuste paarid, millel olid ühised tegurid, nagu teeolud, ilm, kellaaeg ja see, kas juhtum toimus ristmikul või sirgel teel. Andmete uurijad keskendusid sobituvatele 548 Californias teatatud isejuhtivate autode avariile, välja arvatud vähem automatiseeritud sõidukid, millel on ainult lihtsamad juhiabisüsteemid.

«Üldised näitasid tulemused, et autonoomsed sõidukid näitavad enamiku stsenaariumide puhul üldiselt paremat sõiduohutust», ütleb Abdel-Aty. Kuid analüüs näitas ka seda, et isejuhtivatel autodel oli koidikul ja õhtuhämaruses sõites kokkupõrkeoht viis korda suurem kui inimjuhtidel ning peaaegu kaks korda suurem õnnetusjuhtumite määr pöördeid sooritades (Vt Nature Communications, doi.org/m4mw ).

«Ma arvan, et see on huvitav, kuid äärmiselt esialgne samm autonoomsete sõidukite ohutuse mõõtmise suunas,» ütleb Missy Cummings Virginia George Masoni ülikoolist. Tema sõnul on registreeritud õnnetuste arv liiga väike, et teha kindlaid järeldusi.